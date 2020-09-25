«Ред Булл» назвал крайний срок решения по составу гонщиков на 2021 год

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что его команда позднее решит, останется ли Александер Албон напарником Макса Ферстаппена в сезоне-2021 Формулы-1. При этом Хорнер признал, что команда в теории может заинтересоваться пилотами за пределами программы «Ред Булл», но это крайне маловероятно.



«Думаю, Алекс чувствовал себя уязвимым только потому, что вы, ребята, каждую неделю говорите, что на его месте должен сидеть кто-то другой. Для него было очень хорошо получить такой результат. Я думаю, это придаст ему уверенности — надеюсь, он сможет оттолкнуться от этого результата. Уже сейчас при ходьбе он чуть выше! У него полная поддержка со стороны команды. Думаю, команда хорошо с ним работает. Его гоночный инженер выжимает из него больше, уверенность растёт.



Все гонщики находятся на многолетних контрактах с „Ред Булл“. В их соглашениях есть опции, действующие в разные моменты, но определённо всё будет решено позднее осенью. Точно до Рождества. Наше намерение — сохранить Алекса, он хорошо выполняет свою работу. Ему просто нужно оттолкнуться от таких выступлений, как на „Муджелло“, и продолжить своё развитие.



Пьер? Он хорошо выполняет свою работу в „Альфа Таури“, и, как мы уже говорили, подход к этой команде изменился, ей нужен опытный конкурентоспособный гонщик. Мы абсолютно намереваемся сохранить наших нынешних гонщиков, но неизбежно, что ты должен быть в курсе, какие ещё имеются варианты. Но наше абсолютное предпочтение — сохранить текущий состав», — заявил Хорнер на пресс-конференции ФИА.