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Абитебуль объяснил, почему взнос в размере $ 200 млн за приход в Формулу-1 — это правильно

Абитебуль объяснил, почему взнос в размере $ 200 млн за приход в Формулу-1 — это правильно
Авто / Формула-1 0

Глава команды Формулы-1 «Рено» Сириль Абитебуль прокомментировал новое правило чемпионата мира, согласно которому потенциальная команда-новичок должна заплатить за вступление в серию взнос в размере $ 200 млн, который будет распределён между действующими участниками. Этот взнос компенсирует командам потерю части призовых, которые достанутся новичку.

«Это важный механизм, отражённый в новом Договоре согласия. Он обеспечит некую минимальную стоимость каждой команды, что я считаю верным. Этот механизм сделает приход в Формулу-1 сложнее, что правильно: мы своего рода Премьер-лига автоспорта, как НБА. Раньше стоимость команды равнялась её долгам, теперь будет не так, а ведь мы говорим о виде спорта, который входит в тройку самых популярных в мире. Так что это важный момент».

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