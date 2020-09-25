Квят верит в возможность побороться в квалификации за попадание в топ-10

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при России Формулы-1. В двух практиках Квят показал седьмой и 13-й результаты.
«Мы сегодня работали над рядом вещей, и я был вполне доволен количеством кругов, которые мы проехали. Ещё есть над чем поработать в плане баланса, но для этого и нужна пятница — чтобы всё попробовать и потом постараться скорректировать все ограничения к субботе.
В оставшуюся часть уик-энда должно быть довольно жарко, так что мы сделаем всё возможное, чтобы выжать максимум из нашей машины в любых условиях. Если мы хорошо поработаем сегодня вечером и завтра с утра, то не вижу причин, почему мы не сможем побороться за третий сегмент квалификации», — приводит слова Квята пресс-служба «Альфа Таури».
- 25 сентября 2020
-
18:39
-
18:07
-
18:02
-
17:54
-
17:43
-
17:10
-
16:37
-
16:22
-
16:14
-
15:55
-
15:50
-
15:40
-
15:36
-
15:34
-
15:27
-
14:49
-
14:19
-
14:08
-
13:29
-
12:37
-
12:08
-
10:53
-
10:45
-
10:44
-
09:06
-
08:00
-
01:07
-
00:07
- 24 сентября 2020
-
22:59
-
22:02
-
21:13
-
21:00
-
20:55
-
20:51
-
20:45