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Квят верит в возможность побороться в квалификации за попадание в топ-10

Квят верит в возможность побороться в квалификации за попадание в топ-10
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при России Формулы-1. В двух практиках Квят показал седьмой и 13-й результаты.

«Мы сегодня работали над рядом вещей, и я был вполне доволен количеством кругов, которые мы проехали. Ещё есть над чем поработать в плане баланса, но для этого и нужна пятница — чтобы всё попробовать и потом постараться скорректировать все ограничения к субботе.

В оставшуюся часть уик-энда должно быть довольно жарко, так что мы сделаем всё возможное, чтобы выжать максимум из нашей машины в любых условиях. Если мы хорошо поработаем сегодня вечером и завтра с утра, то не вижу причин, почему мы не сможем побороться за третий сегмент квалификации», — приводит слова Квята пресс-служба «Альфа Таури».

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