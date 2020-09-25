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Мик Шумахер надеется побить рекорды Хэмилтона

Мик Шумахер надеется побить рекорды Хэмилтона
Авто / Формула-1 0

Пилот Формулы-2 Мик Шумахер рассказал о своём отношении к шестикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону, который близок к тому, чтобы догнать по количеству титулов Михаэля Шумахера, и вскоре превзойдёт легендарного немца по количеству побед.

«Мой отец говорил, что рекорды устанавливаются для того, чтобы их били. И это цель каждого в спорте. Думаю, Хэмилтон выступает очень хорошо. Он очень стабилен.

Рекорды отца будут побиты, но семья Шумахеров видит в этом и что-то хорошее. Это хорошо для спорта, Льюис очень влиятелен в мире спорта. Но у меня другая цель, если я попаду в Формулу-1, то попробую побить рекорды Хэмилтона", — приводит слова Шумахера-младшего Formula Scout.

Напомним, в преддверии этапа Формулы-2 в России Мик Шумахер лидирует в общем зачёте чемпионата.

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