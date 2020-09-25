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Райкконен, вероятнее всего, останется в Формуле-1 на 2021 год

Райкконен, вероятнее всего, останется в Формуле-1 на 2021 год
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Ромео», ветеран Формулы-1 Кими Райкконен, которому 17 октября исполнится 41 год, вероятнее всего, продолжит карьеру в «Больших призах». По сведениям швейцарского издания Blick, у финна была опция на продление контракта до 15 сентября и он принял решение её активировать.

Ожидается, что соответствующее объявление будет сделано после Гран-при России. Кроме того, подтверждается информация, что на Гран-при Айфеля за рулём болида «Альфа Ромео» поработает Мик Шумахер, который претендует на место боевого пилота в команде на 2021 год.

Напомним, что Райкконен является чемпионом мира Формулы-1 2007 года. На этапах чемпионата мира он завоевал 21 победу, 18 раз завоёвывал поул и 103 раза поднимался на подиум. В «Альфа Ромео» Кими выступает с 2019 года.

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