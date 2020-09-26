Латифи рассказал об аварии на первой тренировке Гран-при России

Пилот «Уильямса» Николас Латифи поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при России, в частности прокомментировав неудачный эпизод с аварией в первой тренировке.
«В ходе первой сессии я вышел за пределы. Трасса была очень пыльной, что соответствует её характеристикам на время первой сессии. Я вылетел на высокой скорости и повредил болид. Так что ребятам пришлось много поработать, чтобы вернуть машину. Они проделали отличную работу и мне удалось отработать почти всю вторую тренировку, так что большая благодарность команде. Вторая сессия прошла намного лучше, чувствовал себя в машине комфортно. Получили некоторые интересные данные», — приводит слова Латифи пресс-служба «Уильямса».
Видео аварии доступно на странице Формулы-1 в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.
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