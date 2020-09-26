Попов: поговаривают, Марко практически наверняка посадит Цуноду в «Альфа Таури»

Комментатор «Матч ТВ» Алексей Попов рассказал о свежих слухах, которые отправляют воспитанника «Ред Булл» и «Хонды» Юки Цуноды в команду Формулы-1 «Альфа Таури», где он в таком случае заменит Даниила Квята.
«Юки уже практически одной ногой в „Ред Булл“. Поговаривают, доктор Марко практически наверняка посадит его в следующем году в „Альфа Таури“. У „Хонды“ пока только на 2021 год есть договор с двумя командами „Ред Булл“, поэтому понятно, что они сейчас переживают и всячески хотят удержать японского конструктора.
После скандалов, которые у них были в „Рено“, возвращаться туда не вариант, ну а „Мерседес“ и „Феррари“ и так не дадут им свои моторы. То есть если не „Хонда“, то это конец для „Ред Булл“, надо понимать. Так что Цунода может делать практически всё, что хочет, и все равно получить место в Ф-1. При этом он сам неплох. Он был неплох в Ф-3 в прошлом году», — заявил Попов во время трансляции первой гонки Формулы-2 в Сочи.
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