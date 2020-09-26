Шварцман с трудом удержал машину после острой борьбы с Тиктумом. Видео
Сегодня, 26 сентября, на трассе «Сочи Автодром» прошла основная гонка Формулы-2 в России. Её победителем стал Мик Шумахер, а его напарник по команде Роберт Шварцман финишировал одиннадцатым. В конце гонки россиянин боролся за десятое место с бывшим юниором программы «Ред Булл» Дэниелом Тиктумом. В результате Роберт не устоял под натиском британца. Более того, в одном из поворотов он едва не потерял болид и с трудом его удержал.
Соответствующее видео доступно на официальной странице Формулы-2 в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Formula Two Championship Limited.
Напомним, после неудачной первой гонки в Сочи Роберт Шварцман опустился уже на пятое место в общем зачёте. Лидерство удерживает Мик Шумахер.
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