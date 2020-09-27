Мазепин: было очень важно поддержать российских болельщиков после карантина

Российский гонщик Формулы-2 Никита Мазепин прокомментировал финиш на втором месте в спринтерской гонке в Сочи.



«Чувствовал, что было очень важно финишировать здесь на подиуме и тем самым поддержать российских болельщиков после карантина. Мы с Чжоу оба очень хорошо начали гонку, оторвались от остальных. Хотелось бы попробовать атаковать в борьбе за победу, но что случилось, то случилось. Рад, что никто не пострадал в инциденте.



Здесь довольно скоростная трасса, нелегко обгонять. Я сумел неожиданно для Джека его атаковать, планировал сделать что-то такое и с Чжоу. В любом случае, доволен, что финишировал на подиуме.



Мы в хорошей форме, стабильно выполняем свою работу каждый уик-энд. Теперь сможем отдохнуть. К тому же у меня были некоторые проблемы с физической формой, но не хочу вдаваться в детали», — сказал Мазепин после финиша.