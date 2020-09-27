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Видео пугающей аварии с пожаром, из-за которой гонку Формулы-2 завершили досрочно

Видео пугающей аварии с пожаром, из-за которой гонку Формулы-2 завершили досрочно
Авто / Младшие серии 0

Пресс-служба Формулы-2 на официальной странице чемпионата в «Твиттере» опубликовала видео аварии с участием Джека Эйткена и Луки Гьотто, из-за которой гонка Ф-2 была завершена досрочно.

Пилоты вели острую борьбу на повороте «Омега», в какой-то момент Джека немного сорвало с траектории и он отправил Гьотто в отбойник, но и сам в него улетел. Машины покинули место аварии, но отбойники разрушены, болид итальянца загорелся. Спортсмен успел покинуть машину, не получив травм.

Гонка была прервана на неопределённое время красными флагами, однако ввиду сильного разрушения отбойников было принято решение не возобновлять её вовсе.

Видео аварии доступно на странице Формулы-2 в «Твиттере». Права на видео принадлежат Formula Two Championship Limited.

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