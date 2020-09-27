Хэмилтон: просто не лучший день, двигаемся дальше

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги Гран-при России Формулы-1. Британец финишировал лишь третьим и в этот раз не сумел сравняться по количеству побед на этапах чемпионата мира с легендарным Михаэлем Шумахером.

«Просто не лучший день. Что есть, то есть. На сегодня всё кончено. Беру очки, которые заработал, и движемся дальше. Что касается прорыва на третье место, я не сделал ничего особенного, просто держал позицию», — приводит слова британца Sky Sports.

Напомним, гонка Хэмилтона была испорчена фактически на первых кругах. Перед её началом он отрабатывал процедуру старта, и сделал это с нарушениями. В результате стюарды наказали Льюиса двумя штрафами по пять секунд. Невзирая на неудачу на этапе, Льюис продолжает уверенно лидировать в общем зачёте.