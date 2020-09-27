Ферстаппен признан гонщиком дня на Гран-при России Формулы-1
Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при России на стационарной трассе «Сочи Автодром». Больше всего голосов получил пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды. Голландец в квалификации занял второе место, неожиданно сумев опередить пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса. На старте гонки Макс пропустил вперёд Боттаса и пилота «Рено» Даниэля Риккардо, однако смог моментально обогнать австралийца обратно. После штрафа Льюиса Хэмилтона Ферстаппен финишировал вторым.
На подиум Гран-при России Формулы-1 вместе с Ферстаппеном поднялись гонщики «Мерседеса» — финн Валттери Боттас и британец Льюис Хэмилтон. Россиянин Даниил Квят закончил гонку восьмым.
- 27 сентября 2020
-
18:10
-
18:04
-
17:51
-
17:25
-
17:21
-
17:06
-
16:42
-
16:37
-
16:31
-
16:25
-
16:15
-
16:05
-
16:04
-
15:50
-
15:21
-
14:42
-
14:07
-
13:32
-
13:12
-
13:05
-
12:55
-
12:15
-
12:00
-
11:42
-
11:32
-
11:28
-
10:55
-
10:00
-
09:56
-
08:00
-
01:03
- 26 сентября 2020
-
23:57
-
23:30
-
22:33
-
22:31
Партнерский контент