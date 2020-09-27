Ферстаппен признан гонщиком дня на Гран-при России Формулы-1

Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при России на стационарной трассе «Сочи Автодром». Больше всего голосов получил пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды. Голландец в квалификации занял второе место, неожиданно сумев опередить пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса. На старте гонки Макс пропустил вперёд Боттаса и пилота «Рено» Даниэля Риккардо, однако смог моментально обогнать австралийца обратно. После штрафа Льюиса Хэмилтона Ферстаппен финишировал вторым.



На подиум Гран-при России Формулы-1 вместе с Ферстаппеном поднялись гонщики «Мерседеса» — финн Валттери Боттас и британец Льюис Хэмилтон. Россиянин Даниил Квят закончил гонку восьмым.