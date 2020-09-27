Сайнс: второго поворота в Сочи не должно существовать

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс прокомментировал итоги Гран-при России, который он закончил досрочно на первом круге после аварии во втором повороте.



«Кто-то заходил со мной бок о бок во второй поворот, и я был вынужден взять чуть шире. Когда я понял, что мне придётся объезжать блоки, мне необходимо было заходить в змейку под острым углом. Однако я не рассчитал скорость на входе и врезался в стену. Это моя ошибка. Но я придерживаюсь мнения, что второго поворота в Сочи не должно существовать. Я ошибся, но сама конфигурация поворота создаёт такие ситуации, он просто плохо продуман. Сегодня в гонке многие пилоты не попадали на апекс и были вынуждены объезжать блоки, некоторые их сбивали. Всем понятно, что это неудачный поворот», — приводит слова Карлоса Сайнса Autosport.