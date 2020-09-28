Косаченко: вижу прогресс в отношениях Квята и «Альфа Таури»

Оксана Косаченко, бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова, поделилась мнением относительно Гран-при России, а также выступления пилота «Альфа Таури» Даниила Квята, который в гонке на «Сочи Автодроме» занял восьмое место.



«Хотелось бы поздравить Даню, выбрана отличная тактика. Чисто психологически очень приятно видеть, когда спортсмен борется за третью позицию, хотя мы все понимаем итоговый результат. Здорово, что он пытался бороться за седьмое место, хотя это было довольно сложно. Мы прекрасно понимаем, что это не борьба за подиум, но это борьба за важные для него очки. Я вижу прогресс команды и прогресс в отношениях — было заметно максимальное взаимопонимание.



То, что гонку выиграли пилоты «Мерседеса», — это все понимали. Второй раз на пьедестал поднимается Валттери. Не удивило, что Льюис Хэмилтон стал третьим — причина заключается в применённом штрафе. Ещё два балла, и он пропустит гонку. Но даже это не сильно повлияет на чемпионат, откровенно говоря. Но в любом случае всё, что касается прошедшей гонки, могу сказать так: она мне понравилась», — приводит слова Косаченко News.ru.