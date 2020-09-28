Леклер заявил, что контакт со Строллом произошёл из-за Переса

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал инцидент с Лэнсом Строллом на первом круге Гран-при России.



«Я попытался занять внутреннюю траекторию в четвёртом повороте, а в середине поворота Перес занял апекс. Я оказался позади него и столкнулся с недостаточной поворачиваемостью, что и привело к контакту с Лэнсом», — приводит слова Шарля Леклера RaceFans.



В пятом повороте трассы боролись канадский гонщик «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл и пилот «Феррари» Шарль Леклер. Монегаск был на внутреннем радиусе, на выходе из поворота Стролл оказался чуть впереди, однако в этот момент Леклер задел заднее колесо болида канадца. Шарль сумел продолжить гонку, в то время как Лэнс потерял контроль над болидом и врезался в отбойник.

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