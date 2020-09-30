Источник: Джовинацци останется в «Альфа Ромео», Мик Шумахер перейдёт в «Хаас»

В сезоне-2021 итальянец Антонио Джовинацци останется в команде Формулы-1 «Альфа Ромео», а лидер сезона Формулы-2 немец Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, перейдёт в «Хаас». Об этом сообщает итальянское издание Formula Passion, ссылаясь на Sky Sport Italia.
Сообщается, что переговоры между Джовинацци и руководителем «Альфа Ромео» Фредериком Вассёром близки к завершению и что о продлении контракта могут объявить уже в ближайшие дни.
Напомним, ожидается, что ветеран Ф-1 Кими Райкконен также останется в «Альфа Ромео» ещё как минимум на один сезон. Что касается «Хааса», то не исключено, что команда полностью обновит состав в 2021-м. Помимо Шумахера-младшего на смену Ромену Грожану и Кевину Магнуссену может прийти Серхио Перес, потерявший место в «Рейсинг Пойнт»/«Астон Мартин».
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