В «Альфа Ромео» отреагировали на слухи, что Райкконен уже продлил с ними контракт

Глава «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр рассказал, что его команда не будет торопиться с выбором гонщиков на сезон-2021 Формулы-1.
«Никаких дедлайнов. Мы поговорим с Кими в ближайшие несколько недель, чтобы понимать, какой у нас может быть следующий шаг вместе. Что касается второго места, то у нас будут обсуждения с «Феррари» и мы примем решение в следующие месяцы. Действительно, нам доступно много хороших пилотов, однако в первую очередь я должен всё обсудить с парнями, которые сейчас в команде. Несмотря на сложную первую половину сезона, они хорошо выполняли свою работу, у нас была командная работа, что очень важно для меня.
Читал ли я слухи, что Кими уже подписал контракт? Конечно! Но две недели так писали про Хюлькенберга, три недели назад — про Переса, на прошлой неделе — про Феттеля. Что ж, журналисты могут писать, что хотят, но это никак не повлияет на моё решение!» — заявил Вассёр в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.
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