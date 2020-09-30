Шварцман — о тестах с «Феррари»: сегодня просто суперический день, было круто

Гонщик академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман подробно прокомментировал дебют за рулём болида Формулы-1. На тестах во Фьорано Шварцман управлял болидом «Феррари» 2018 года.
«Сегодня просто суперический день: первый раз сел за руль машины Формулы-1. Очень рад, давно мечтал об этом, ещё когда был маленьким. Наконец-то один шажок по карьерной лестнице сделал. Рад каждому кругу, который проехал на машине, было очень весело. Очень понравилось работать с командой Формулы-1. В Ф-1 самые большие команды, самые профессиональные. Было круто.
Что удивило больше всего в машине Формулы-1? Скорость, с которой можешь проходить повороты, — это что-то нереальное. Думаешь, надо тормозить, а на самом деле можешь проехать поворот в полный газ. Ещё удивило торможение. Можешь тормозить очень поздно, и машина будет останавливаться моментально, и проходить все повороты со сверхскоростью.
Быстро привык и начал довольно сильно атаковать, было здорово. Машина 2018 года потрясающая, она весь сезон боролась за победы, так что болид действительно быстрый и хороший. Наслаждался каждым моментом», — заявил Шварцман в интервью пресс-службе «Феррари».
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