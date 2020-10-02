Ферстаппен может покинуть «Ред Булл» из-за ухода «Хонды»

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен может покинуть австрийскую команду до окончания контракта, сообщает RaceFans. По информации источника, в контракте Ферстаппена есть пункт, который позволяет ему покинуть коллектив до истечения срока соглашения в случае проблем с поставщиком двигателей.
Напомним, 2 октября компания «Хонда» официально объявила о своём решении завершить участие в чемпионате мира Формулы-1 в качестве поставщика силовых установок в конце сезона-2021.
Таким образом, после заявления «Хонды», Ферстаппен имеет право воспользоваться опцией и покинуть команду.
«Хонда» возобновила участие в Ф-1 в 2015 году, став поставщиком силовых установок для команды «Макларен». Японские производители первоначально испытывали ряд трудностей. Но с тех пор как «Хонда» стала поставщиком двигателей для «Ред Булл» и «Альфа Таури» (ранее «Торо Россо»), мотористы смогли одержать пять побед: три в прошлом сезоне и две в нынешнем.
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