«Рено» готов поставлять двигатели «Ред Булл»

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль заявил, что французская компания готова взять на себя поставку моторов «Ред Булл», если это потребуется. По регламенту с 2022 года ФИА может обязать поставщиков работать с той или иной командой, если команда самостоятельно не сможет решить проблему с мотористом.
«Мы знаем регламент и будем его соблюдать. Думаю, вопрос окажется на повестке дня только в том случае, если «Ред Булл» не найдёт выход из сложившейся ситуации. Надеюсь, что до этого в итоге не дойдёт. Компания берёт на себя обязательства, когда соглашается участвовать в спорте. Мы будем их соблюдать в рамках регламента», — приводит слова Сириля Абитебуля Reuters.
Напомним, 2 октября компания «Хонда» официально объявила о своём решении завершить участие в чемпионате мира Формулы-1 в качестве поставщика силовых установок в конце сезона-2021.
«Хонда» возобновила участие в Ф-1 в 2015 году, став поставщиком силовых установок для команды «Макларен». Японские производители первоначально испытывали ряд трудностей, но с тех пор как «Хонда» стала поставщиком двигателей для «Ред Булл» и «Альфа Таури» (ранее «Торо Россо»), мотористы смогли одержать пять побед — три в прошлом сезоне и две в нынешнем.
- 2 октября 2020
-
22:20
-
22:05
-
21:34
-
20:46
-
19:50
-
19:00
-
18:53
-
18:43
-
18:06
-
16:41
-
16:19
-
15:14
-
14:20
-
12:50
-
11:55
-
11:50
-
11:24
-
11:09
-
10:47
-
09:02
-
00:42
-
00:01
- 1 октября 2020
-
22:57
-
21:36
-
20:08
-
18:44
-
17:57
-
16:57
-
16:43
-
15:59
-
15:07
-
14:48
-
13:33
-
13:15
-
11:38