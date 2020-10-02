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«Рено» готов поставлять двигатели «Ред Булл»

«Рено» готов поставлять двигатели «Ред Булл»
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль заявил, что французская компания готова взять на себя поставку моторов «Ред Булл», если это потребуется. По регламенту с 2022 года ФИА может обязать поставщиков работать с той или иной командой, если команда самостоятельно не сможет решить проблему с мотористом.

«Мы знаем регламент и будем его соблюдать. Думаю, вопрос окажется на повестке дня только в том случае, если «Ред Булл» не найдёт выход из сложившейся ситуации. Надеюсь, что до этого в итоге не дойдёт. Компания берёт на себя обязательства, когда соглашается участвовать в спорте. Мы будем их соблюдать в рамках регламента», — приводит слова Сириля Абитебуля Reuters.

Напомним, 2 октября компания «Хонда» официально объявила о своём решении завершить участие в чемпионате мира Формулы-1 в качестве поставщика силовых установок в конце сезона-2021.

«Хонда» возобновила участие в Ф-1 в 2015 году, став поставщиком силовых установок для команды «Макларен». Японские производители первоначально испытывали ряд трудностей, но с тех пор как «Хонда» стала поставщиком двигателей для «Ред Булл» и «Альфа Таури» (ранее «Торо Россо»), мотористы смогли одержать пять побед — три в прошлом сезоне и две в нынешнем.

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