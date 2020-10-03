Пауэр выиграл вторую гонку IndyCar в Индианаполисе

Уилл Пауэр в четвёртый раз выиграл гонку IndyCar на дорожной трассе в Индианаполисе. Второе место занял Колтон Херта, а третьим стал экс-пилот Формулы-1 Александер Росси.



На протяжении всей дистанции в гонке доминировал пилот «Пенске» Уилл Пауэр, стартовавший с поул-позиции, позади которого борьбу за второе место вели Колтон Херта и Александер Росси. Росси опередил Херту после первых пит-стопов, но Колтон за счёт более мягких шин контратаковал в концовке и вернул себе вторую позицию. Под финиш Херта прессинговал Пауэра, но так и не смог провести атаку. На финише двух лидеров разделило менее 0,9 секунды.



Претенденты на чемпионство — Джозеф Ньюгарден и Скотт Диксон — финишировали на четвёртой и восьмой позициях соответственно. Таким образом, перед финальным этапом сезона отрыв Диксона сократился до 32 очков — на Гран-при Сент-Питерсберга новозеландцу достаточно занять девятое место, чтобы завоевать шестой чемпионский титул.



Финальная гонка сезона-2020 пройдёт 25 октября.

IndyCar. Индианаполис. Вторая гонка

1. Уилл Пауэр (Team Penske)

2. Колтон Херта (Andretti Harding)

3. Александер Росси (Andretti Autosport)

4. Джозеф Ньюгарден (Team Penske)

5. Патрисио О’Уорд (Arrow McLaren)

6. Джек Харви (Meyer Shank)

7. Грэм Рэйхол (Rahal

8. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing)

9. Алекс Палоу (Dale Coyne Racing)

10. Симон Пажно (Team Penske)