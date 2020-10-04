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Источник: Мик Шумахер стал фаворитом в борьбе за место в «Альфа Ромео»

Источник: Мик Шумахер стал фаворитом в борьбе за место в «Альфа Ромео»
Авто / Формула-1 0

Пилот Формулы-2 Мик Шумахер, сын легендарного Михаэля Шумахера, с большой долей вероятности, перейдёт в «Альфа Ромео». Он станет напарником Кими Райкконена в следующем сезоне, утверждает журналист сайта Формулы-1 Лоуренс Баррето.

«Мои источники утверждают, что Райкконен останется ещё на один сезон. И в «Альфа Ромео» тоже этого хотят. Финн в очередной раз доказал, что его вклад в развитие болида очень важен. Практически наверняка Райкконен останется в следующем сезоне.

По моим данным, Шумахер является фаворитом в борьбе за второе место пилота. Но «Альфа Ромео» и «Феррари» открыты к различным вариантам, пока что сезон в Формуле-2 ещё идёт. Шварцман будет принимать участие в свободной практике в Абу-Даби. Возможно, решение не будет принято до Рождества», — написал Баррето.

Появилось частное видео с разворотами Шварцмана и Шумахера на тестах во Фьорано
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