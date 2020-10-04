Источник: Мик Шумахер стал фаворитом в борьбе за место в «Альфа Ромео»

Пилот Формулы-2 Мик Шумахер, сын легендарного Михаэля Шумахера, с большой долей вероятности, перейдёт в «Альфа Ромео». Он станет напарником Кими Райкконена в следующем сезоне, утверждает журналист сайта Формулы-1 Лоуренс Баррето.
«Мои источники утверждают, что Райкконен останется ещё на один сезон. И в «Альфа Ромео» тоже этого хотят. Финн в очередной раз доказал, что его вклад в развитие болида очень важен. Практически наверняка Райкконен останется в следующем сезоне.
По моим данным, Шумахер является фаворитом в борьбе за второе место пилота. Но «Альфа Ромео» и «Феррари» открыты к различным вариантам, пока что сезон в Формуле-2 ещё идёт. Шварцман будет принимать участие в свободной практике в Абу-Даби. Возможно, решение не будет принято до Рождества», — написал Баррето.
- 4 октября 2020
-
11:46
-
09:51
-
00:56
- 3 октября 2020
-
23:38
-
23:22
-
21:30
-
21:07
-
19:19
-
17:26
-
16:36
-
15:47
-
14:53
-
13:46
-
12:50
-
11:53
-
10:48
-
09:54
-
00:16
- 2 октября 2020
-
23:19
-
22:20
-
22:05
-
21:34
-
20:46
-
19:50
-
19:00
-
18:53
-
18:43
-
18:06
-
16:41
-
16:19
-
15:14
-
14:20
-
12:50
-
11:55
-
11:50