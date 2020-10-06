«Феррари» готовит масштабные обновления на ближайшие этапы Формулы-1

Команда Формулы-1 «Феррари» подготовила ряд новинок на предстоящие этапы Формулы-1, сообщает итальянская редакция Motorsport. По информации источника, на предстоящий Гран-при Айфеля «Феррари» привезёт новый вариант днища, изменит в болиде зону боковых дефлекторов, а также доработает заднюю подвеску. Как сообщается, команда получила позитивные отзывы от Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера при работе на симуляторе с новыми деталями.



Кроме того, на этапы в Имоле и Портимане команда подготовит небольшие аэродинамические обновления дефлекторов и новую конструкцию диффузора.



После десяти этапов чемпионата мира «Феррари» располагается на шестой позиции в Кубке конструкторов, отставая от «Рено», занимающего пятую позицию, на 25 очков.