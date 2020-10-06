«Феррари» готовит масштабные обновления на ближайшие этапы Формулы-1
Команда Формулы-1 «Феррари» подготовила ряд новинок на предстоящие этапы Формулы-1, сообщает итальянская редакция Motorsport. По информации источника, на предстоящий Гран-при Айфеля «Феррари» привезёт новый вариант днища, изменит в болиде зону боковых дефлекторов, а также доработает заднюю подвеску. Как сообщается, команда получила позитивные отзывы от Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера при работе на симуляторе с новыми деталями.
Кроме того, на этапы в Имоле и Портимане команда подготовит небольшие аэродинамические обновления дефлекторов и новую конструкцию диффузора.
После десяти этапов чемпионата мира «Феррари» располагается на шестой позиции в Кубке конструкторов, отставая от «Рено», занимающего пятую позицию, на 25 очков.
- 6 октября 2020
-
17:45
-
15:56
-
15:09
-
14:29
-
13:57
-
13:01
-
12:42
-
12:22
-
11:42
-
11:09
-
10:24
-
09:02
-
09:00
-
00:54
- 5 октября 2020
-
23:53
-
22:43
-
21:54
-
21:00
-
19:45
-
18:37
-
17:51
-
16:39
-
16:15
-
15:40
-
14:33
-
13:38
-
13:03
-
12:22
-
12:13
-
11:35
-
11:12
-
11:04
-
10:03
-
09:01
-
09:00
Партнерский контент