Йос Ферстаппен жёстко раскритиковал Марко и «Ред Булл» за медленную машину

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко не раз в этом сезоне говорил, что у Макса Ферстаппена есть шансы на титул, но Йос Ферстаппен, отец пилота из Нидерландов, в корне с этим не согласен.



«Хельмут может говорить всё, что хочет. Не вижу, как это возможно, и разочарован. Особенно расстроен я был в начале сезона, когда узнал, какова реальная ситуация.



Что я могу сказать… Мы просто слишком медленные. Мы хотим быть чемпионами, но в этом году не можем этого сделать. По крайней мере не с нынешней машиной. У нас нет ни единого шанса. Конечно, вам ничего не остаётся, как принять ситуацию. Но это не то, чего вы хотите. «Ред Булл» хотел побороться с «Мерседесом» за чемпионство, но разница в скорости так велика, что я был поражён.



Можно ли их опередить? Почему нет? В «Мерседесе» тоже люди. «Ред Булл» должен лучше организовать команду и выяснить, в чём заключаются проблемы, а затем работать над их устранением. Главное — время прохождения круга, и если вы посмотрите на него, то увидите, что мы отстаём», — приводит слова Йоса нидерландская версия GPToday со ссылкой на Formula 1 Magazine.