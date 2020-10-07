Феттель: многие считают, что я достиг дна, когда потерял машину на «Хоккенхаймринге»

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель рассказал, что его побудило заключить контракт с «Астон Мартин», а также о том, почему считает провальным отрезок карьеры в «Феррари».

«Присоединиться к «Астон Мартин» меня убедил Лоуренс Стролл. И тот факт, что команда растёт. Было много факторов. Их рамки легко очертить. С точки зрения гонок важны перспективы команды, её уровень — чего она может добиться, каков её потенциал. И так далее. Но в большей степени важен настрой, желание что-то сделать, чего-то добиться. Это вызов, поэтому мне захотелось стать частью этого проекта. Он будет сильно отличаться от того, что было в «Феррари», многие вещи будут происходить впервые.



Не думаю, что буду оглядываться назад с сожалением. Да, я потерпел неудачу в «Скудерии», потому что я поставил перед собой цель – стать чемпионом с «Феррари». И провалился, так как не справился с этой миссией.

Возможно, какие-то вещи я мог бы сделать лучше, что-то прочувствовать раньше, в какие-то битвы мне не стоило ввязываться. И речь идёт не только о событиях на трассе. Например, многие считают, что я достиг дна, когда потерял машину на «Хоккенхаймринге». Но мне не хочется говорить о конкретных событиях – скорее об общей картине того, что происходило. И если объективно смотреть на вещи, то да, я провалился. Были ли причины? Возможно.Но я не принимаю их как оправдание. Что бы ни случилось, я сделал следующий шаг вперёд», — цитирует Феттеля Crash.net.