Марко назвал «идиотским» пункт о единогласном решении для изменения регламента на моторы

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает, что Формуле-1 нужен новый регламент по двигателям. Однако функционер не уверен, что остальные производители силовых установок захотят этих перемен.

«Если бы был принят новый регламент по двигателям, это стало наилучшим выходом. Но какой интерес у «Мерседеса» менять что-либо? У них уже есть оптимальная силовая установка, и благодаря преимуществу в мощности они могут использовать совершенно другие настройки крыльев и шасси. Они, безусловно, не согласятся. Сириль Абитебуль, вероятно, не знает быть ли ему «за» или выступать «против». «Феррари», скорее всего, будет готова к переменам. Но в случае сомнений они снова проголосуют против разума. И с этим идиотским пунктом о единогласном решении мало что изменится», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.