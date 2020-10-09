Хэмилтон отреагировал на новость о выявленном случае коронавируса у сотрудника «Мерседеса»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал новость о том, что тест одного из сотрудников команды на коронавирус дал положительный результат. По его словам, немецкому коллективу придётся приложить усилия, чтобы работать так, словно ничего не случилось.



«Естественно, это грустно. Особенно для ребят, которые так много и упорно трудятся. Определённо ситуация вызывает беспокойство. Важно постоянно напоминать всем в мире, что эта вещь не исчезла, она все еще здесь. Нам по-прежнему нужно соблюдать протоколы — носить маску, держать руки в чистоте, соблюдать дистанцию.

В нашей команде много замечательных людей. Поэтому мы постараемся показать сильное выступление на «Нюрбургринге», чтобы заставить его гордиться нами. Просто потребуется немного поменять подход, чтобы мы смогли работать так, словно никаких проблем не возникло», — приводит слова Хэмилтона GPFans.