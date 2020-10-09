В «Мерседесе» второй заболевший за сутки, команда вызвала новых сотрудников из Британии

Команда Формулы-1 «Мерседес» сообщила, что за прошедшие сутки коронавирус был выявлен уже у второго её сотрудника. Ещё четверо из числа контактировавших с ними были изолированы. В связи с этим из Великобритании в срочном порядке вызваны дополнительно шесть специалистов на Гран-При Айфеля.



«После вчерашнего выявленного случая коронавируса у одного из сотрудников вся команда «Мерседес» прошла повторное тестирование в Германии.

Все тесты были отрицательными, за исключением двух: одного положительного и одного сомнительного, этот сотрудник пройдёт повторную проверку.

Согласно протоколам, ещё четыре члена команды, тесты которых были отрицательными, больше не смогут принимать участие в уик-энде.

Шесть наших сотрудников приехали из Великобритании и займут свои места в команде.

Мы работали в тесном сотрудничестве с ФИА и Формулой-1 на протяжении всего этого процесса и будем продолжать это делать», — говорится в заявлении «Мерседеса» в "Твиттере".