В «Мерседесе» второй заболевший за сутки, команда вызвала новых сотрудников из Британии

Команда Формулы-1 «Мерседес» сообщила, что за прошедшие сутки коронавирус был выявлен уже у второго её сотрудника. Ещё четверо из числа контактировавших с ними были изолированы. В связи с этим из Великобритании в срочном порядке вызваны дополнительно шесть специалистов на Гран-При Айфеля.
«После вчерашнего выявленного случая коронавируса у одного из сотрудников вся команда «Мерседес» прошла повторное тестирование в Германии.
Все тесты были отрицательными, за исключением двух: одного положительного и одного сомнительного, этот сотрудник пройдёт повторную проверку.
Согласно протоколам, ещё четыре члена команды, тесты которых были отрицательными, больше не смогут принимать участие в уик-энде.
Шесть наших сотрудников приехали из Великобритании и займут свои места в команде.
Мы работали в тесном сотрудничестве с ФИА и Формулой-1 на протяжении всего этого процесса и будем продолжать это делать», — говорится в заявлении «Мерседеса» в "Твиттере".
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