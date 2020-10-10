Хюлькенберг заменит Стролла на Гран-при Айфеля

Немецкий гонщик Нико Хюлькенберг заменит канадского пилота Лэнса Стролла в составе команды «Рейсинг Пойнт» на Гран-при Айфеля. Об этом сообщил руководитель команды Отмар Зафнауэр.
Напомним, Стролл пропустил третью тренировку этапа из-за плохого самочувствия. Подробностей о состоянии Стролла пока не было опубликовано.
Нико Хюлькенберг принимал участие в двух Гран-при в 2020 году, заменяя заразившегося коронавирусом Серхио Переса.
Примечательно, что автодром в «Нюрбургринге» принимает гонку Формулы-1 впервые с 2013 года. При этом у Хюлькенберга, в отличие от Стролла, есть опыт выступления в «Королевских гонках» на этом автодроме — он принимал участие в Гран-при Германии в 2013 году.
Квалификация Гран-при Айфеля начнётся в 16:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию заездов.
- 10 октября 2020
-
15:52
-
15:12
-
14:32
-
14:15
-
14:03
-
13:31
-
12:56
-
11:59
-
10:53
-
09:31
-
09:00
-
00:51
- 9 октября 2020
-
23:14
-
22:16
-
21:14
-
20:39
-
20:07
-
19:59
-
19:50
-
19:39
-
19:22
-
19:10
-
18:23
-
17:12
-
16:44
-
16:06
-
15:59
-
15:14
-
14:47
-
14:04
-
13:10
-
12:14
-
11:44
-
10:57
-
09:23