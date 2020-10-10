Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Хюлькенберг заменит Стролла на Гран-при Айфеля

Хюлькенберг заменит Стролла на Гран-при Айфеля
Авто / Формула-1 0

Немецкий гонщик Нико Хюлькенберг заменит канадского пилота Лэнса Стролла в составе команды «Рейсинг Пойнт» на Гран-при Айфеля. Об этом сообщил руководитель команды Отмар Зафнауэр.

Напомним, Стролл пропустил третью тренировку этапа из-за плохого самочувствия. Подробностей о состоянии Стролла пока не было опубликовано.

Нико Хюлькенберг принимал участие в двух Гран-при в 2020 году, заменяя заразившегося коронавирусом Серхио Переса.

Примечательно, что автодром в «Нюрбургринге» принимает гонку Формулы-1 впервые с 2013 года. При этом у Хюлькенберга, в отличие от Стролла, есть опыт выступления в «Королевских гонках» на этом автодроме — он принимал участие в Гран-при Германии в 2013 году.

Квалификация Гран-при Айфеля начнётся в 16:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию заездов.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020