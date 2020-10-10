Ферстаппен объяснил, почему отписался от «Ред Булл» в «Инстаграме»

Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен объяснил, почему отписался от аккаунта команды и аккаунта «Хонды» в «Инстаграме».



«На самом деле я отписался от аккаунтов ещё пару недель назад, до того, как „Хонда“ объявила об уходе. Вообще не понимаю, как можно было связать эти события. Мне надоели постоянные уведомления о том, что я кем-то где-то отмечен. По правде говоря, меня не интересуют эти видео, рейтинги, так что отписаться было проще всего. Завёл „Инстаграм“ для того, чтобы следить за другими видами спорта», — приводит слова Макса Ферстаппена GPBlog.



Стоит отметить, что в настоящий момент Макс Ферстаппен вновь подписался на аккаунт команды «Ред Булл» в «Инстаграме».