Гасли уверен, что ему удастся сильная гонка

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли, показавший в квалификации Гран-при Айфеля двенадцатый результат, убеждён, что сможет провести сильную гонку.

«Двенадцатое место немного разочаровывает, но после третьей практики знали, что всё будет непросто. Не чувствовал, что мы поймали рабочее окно. В квалификации попробовали внести небольшие изменения и прибавили. Но этого было недостаточно, чтобы соперничать с конкурентами. Сегодня они были попросту быстрее.

Нужно пересмотреть всё и подумать, что можем сделать лучше. Из позитивного отмечу, что у нас будет выбор резины. Уверен, что сможем провести сильную гонку. Надеюсь, стратегия сыграет нам на руку. Нахожусь в предвкушении гонки", — приводит слова француза пресс-служба «Альфа Таури».