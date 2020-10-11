Албон — о контакте с Квятом: я немного неверно оценил ситуацию

Таиландский гонщик «Ред Булл» Александер Албон прокомментировал свой сход на Гран-при Айфеля Формулы-1, а также контакт с российским пилотом «Альфа Таури» Даниилом Квятом, при котором таиландец сломал россиянину переднее антикрыло.



«На первом отрезке гонки мы были довольно медленными из-за проплешины на колесе. Я заблокировал шины на первом круге, что повлияло на нашу гонку. Было досадно, потому что машина быстра.



После пит-стопа мы хорошо „рестартовали“, а Даниил широко прошёл поворот. Я немного неверно оценил ситуацию. Не знаю, что случилось.



Мы не планировали пит-стопа, если бы не проблема. Не знаю, как бы всё сложилось, но очевидно, что с учётом проблем Валттери мы могли бы чего-то добиться», — приводит слова Албона GPBlog.