Эллиотт выиграл этап NASCAR на «ровале» в Шарлотт. На титул осталось 8 претендентов

Пилот Hendrick Motorsports Чейз Эллиотт стал победителем этапа плей-офф NASCAR на «ровале» в Шарлотт. Вторым финишировал Джоуи Логано, третьим – Эрик Джонс. Эта победа стала для Эллиотта третьей в 2020 году.
Гонка проходила в достаточно сложных погодных условия. Трасса подсыхала после дождя. Многие пилоты не смогли избежать ошибок и вылетов.
Права на видео принадлежат National Association for Stock Car Auto Racing.
Видео доступно на странице NASCAR в YouTube.
После этапа плей-офф в Шарлотт на титул NASCAR этого сезона официально осталось лишь 8 претендентов:
1. Кевин Харвик – 4067 очков
2. Дэнни Хэмлин – 4054
3. Брэд Кезеловски – 4035
4. Чейз Эллиотт – 4027
5. Джоуи Логано – 4022
6. Мартин Труэкс-младший – 4017
7. Алекс Боуман – 4009
8. Курт Буш – 4006.
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