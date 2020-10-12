Эллиотт выиграл этап NASCAR на «ровале» в Шарлотт. На титул осталось 8 претендентов

Пилот Hendrick Motorsports Чейз Эллиотт стал победителем этапа плей-офф NASCAR на «ровале» в Шарлотт. Вторым финишировал Джоуи Логано, третьим – Эрик Джонс. Эта победа стала для Эллиотта третьей в 2020 году.



Гонка проходила в достаточно сложных погодных условия. Трасса подсыхала после дождя. Многие пилоты не смогли избежать ошибок и вылетов.

Права на видео принадлежат National Association for Stock Car Auto Racing.

Видео доступно на странице NASCAR в YouTube.

После этапа плей-офф в Шарлотт на титул NASCAR этого сезона официально осталось лишь 8 претендентов:



1. Кевин Харвик – 4067 очков

2. Дэнни Хэмлин – 4054

3. Брэд Кезеловски – 4035

4. Чейз Эллиотт – 4027

5. Джоуи Логано – 4022

6. Мартин Труэкс-младший – 4017

7. Алекс Боуман – 4009

8. Курт Буш – 4006.