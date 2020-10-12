Хорнер сфотографировал Марко с новым боссом «Рено»

Руководители «Ред Булл» Кристиан Хорнер и Хельмут Марко во время Гран-при Айфеля Формулы-1 встретились с новым генеральным директором «Рено» Лукой де Мео. При этом испанский телеканал Movistar заснял на видео, как Хорнер фотографирует позирующих Марко и де Мео. Позднее руководитель «Ред Булл» прокомментировал эту встречу.
«У нас в настоящий момент нет двигателя на 2022 год, так что очевидно, что нам нужно изучать все возможные варианты», — приводит слова Хорнера GrandPX.
«Я бы сказал, что эта встреча была нейтральной. Для них было важно познакомиться друг с другом, потому что Лука де Мео не так давно возглавил компанию. Теперь он встречается со многими людьми в паддоке», — добавил руководитель команды «Рено» Сириль Абитебуль.
Права на видео принадлежат Movistar F1. Посмотреть видео можно в «твиттере» журналиста Movistar Альберта Фабреги.
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