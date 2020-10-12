Марко: «Ред Булл» определился с тремя пилотами на сезон-2021

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что австрийский коллектив определился с тремя пилотами, которые будут выступать за основную команду и сестринскую «Альфа Таури» в следующем сезоне.

«Мы фактически уже определились с тремя позициями на следующий сезон и хотим принять решение по четвёртой не позднее Гран-при Турции», — цитирует Марко GPBlog со ссылкой на Sport1.



Напомним, ранее появилась информация, что российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята в команде может заменить японский гонщик Юки Цунода. Кроме того, ходили слухи, что «Ред Булл» может рассмотреть варианты с заменой Александера Албона и посадить на его место Нико Хюлькенберга или Серхио Переса. Гран-при Турции, к которому ожидается окончательное решение, запланирован на 13-15 ноября.