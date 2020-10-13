Феттель объяснил, почему считает Шумахера лучше Хэмилтона

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель рассказал, почему считает Михаэля Шумахера более великим гонщиком, чем Льюис Хэмилтон, несмотря на то что британец смог повторить рекорд семикратного чемпиона Формулы-1 по количеству побед.

«Я всегда считал, что этот рекорд Михаэля невозможно превзойти, но сейчас нет никаких сомнений, что Льюису удастся это сделать. Тем не менее это не отменяет того факта, что Михаэль навсегда останется моим героем. В нём есть что-то особенное, чего я не видел в других пилотах. Он просто был лучше всех остальных.



Дело в природном таланте, который очень сложно объяснить. Я видел, как он гоняется на картах. Мне посчастливилось пару раз выступать с ним в «Гонке чемпионов» и ближе познакомиться с его навыками управления машиной. Я не видел этого ни у кого другого. Это потрясающе.

Наверное, влияет и то, что я наблюдал за Шумахером, когда был ребёнком. С Льюисом другая ситуация – с ним мы соперники на трассе. Возможно, через 10-20 лет я буду больше ценить этот рекорд. Но, будучи действующим пилотом, ты не фокусируешься на чужих результатах и достижениях», — приводит слова Феттеля GPblog.