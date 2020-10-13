«Не смог выжать максимум». Алонсо прокомментировал возвращение на трассу с «Рено»

Будущий пилот «Рено» Фернандо Алонсо завершил съёмочный день с командой на трассе «Каталунья» в Барселоне. Алонсо проехал 21 круг, уложившись в 100 километров, разрешённых правилами, и затем прокомментировал ход работы.



«Большую часть дня мы занимались съёмками, используя дроны и другие камеры. В то же время у нас была возможность проехать несколько кругов, чтоб добиться комфорта с гоночным креслом, рулевым колесом и педалями. Эти вещи важны для следующего когда, когда зимой будет очень плотное расписание.



Ощущения от машины стали приятным сюрпризом. Мы знаем, что в последней паре гонок машина выступает хорошо, и я сразу же почувствовал уровень сцепления и хороший потенциал. Последний раз я пилотировал машину с мотором „Рено“ в 2018 года, и я почувствовал шаг вперёд, что важно. Ощущения были хорошими. Я не смог выжать из машины максимум, потому что ещё не адаптировался к скорости, но я доволен днём.



После подиума в воскресенье для меня ничего не изменилось. Я знаю, на что способна команда, и я знал, что перспективы на будущее хорошие. Подиум должен был случиться. Самое важное — поддержать нынешнюю тенденцию, сохранить такой импульс на следующий год и особенно на 2022-й. И я знаю, как это сделать», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Рено».