«Это несправедливо». Квят раскритиковал систему штрафных баллов
Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился мыслями о системе начисления штрафных баллов в Формуле-1, отметив, что она не всегда работает справедливо. Россиянин также вспомнил 2017 год, когда находился буквально в шаге от дисквалификации.
«В тот момент чувствовал себя не очень комфортно, потому что штраф можно получить буквально за всё что угодно. Я мог просто выезжать с пит-лейна, не заметить кого-то и заблокировать. Об этом и говорю. Иногда вина вовсе твоя.
Конечно, некоторые штрафы справедливы. Если пилотируешь опасно, создаёшь угрозу для других или провоцируешь большие аварии. Но иногда это просто несправедливо. Так что, полагаю, систему необходимо пересмотреть", — приводит слова россиянина GPblog.
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