Абитебуль защитил Окона и заявил, что Риккардо сильнее Переса

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль на фоне предположений, что французская команда может подписать Пьера Гасли на следующий год вместо Эстебана Окона, вступился за своего пилота.

По словам функционера, Окон не должен стыдиться своих результатов, так как в его карьере никогда не было столь сильного напарника.



«Ему нужно быть очень прагматичным в отношении ситуации, которая не является катастрофой. Если учесть очки, которые Эстебан потерял из-за проблем с надежностью, то он всё равно будет позади Даниэля, но всё же довольно близко.

И мы говорим о Даниэле Риккардо. У Окона никогда не было такого сильного товарища по команде. Да, были быстрые парни. В частности, Серхио Перес. Но я думаю, что Даниэль сильнее.

Эстебан должен ставить перед собой реалистичные цели. И смотря на своё текущее выступление, ему не должно быть стыдно. Как и многие молодые пилоты, он иногда бывает нетерпеливым, что приводит к мелким ошибкам. Меня не сильно беспокоит это, при поддержке команды ситуацию можно исправить», — цитирует Абитебуля GrandPX.