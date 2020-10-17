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«Ты полкруга проехал с закрытыми глазами». Райкконен прокатил Джовинацци по «Нордшляйфе»

«Ты полкруга проехал с закрытыми глазами». Райкконен прокатил Джовинацци по «Нордшляйфе»
Авто / Формула-1 0

На официальном YouTube-канале Формулы-1 появилось видео, как пилоты «Альфа Ромео» Кими Райкконен и Антонио Джовинацци прокатили друг друга на дорожной машине «Альфа Ромео» по знаменитой «Северной петле» — трассе «Нордшляйфе».

Первым за руль сел Кими и стилем вождения изрядно напугал партнёра по команде. Антонио периодически вздрагивал и просил Райкконена ехать медленнее. В одном из эпизодов Кими подшутил над Антонио, спросив, куда поворачивать дальше.

Кроме того, Антонио задал финну несколько вопросов. Так, например, на вопрос, где было бы предпочтительнее выиграть, финн ответил, что в Италии перед тиффози, а не в Венгрии перед толпой финских болельщиков.

Посмотреть видео можно на You-Tube-канале Формулы-1.

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