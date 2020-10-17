«Ты полкруга проехал с закрытыми глазами». Райкконен прокатил Джовинацци по «Нордшляйфе»
На официальном YouTube-канале Формулы-1 появилось видео, как пилоты «Альфа Ромео» Кими Райкконен и Антонио Джовинацци прокатили друг друга на дорожной машине «Альфа Ромео» по знаменитой «Северной петле» — трассе «Нордшляйфе».
Первым за руль сел Кими и стилем вождения изрядно напугал партнёра по команде. Антонио периодически вздрагивал и просил Райкконена ехать медленнее. В одном из эпизодов Кими подшутил над Антонио, спросив, куда поворачивать дальше.
Кроме того, Антонио задал финну несколько вопросов. Так, например, на вопрос, где было бы предпочтительнее выиграть, финн ответил, что в Италии перед тиффози, а не в Венгрии перед толпой финских болельщиков.
Посмотреть видео можно на You-Tube-канале Формулы-1.
- 17 октября 2020
-
12:59
-
11:57
-
10:52
-
10:52
-
00:59
- 16 октября 2020
-
23:57
-
22:43
-
22:17
-
20:53
-
18:54
-
17:29
-
16:21
-
15:47
-
14:59
-
14:40
-
14:07
-
12:22
-
11:48
-
10:29
-
09:05
-
09:00
-
00:10
- 15 октября 2020
-
22:49
-
21:14
-
20:43
-
19:43
-
18:54
-
17:48
-
16:30
-
15:55
-
15:55
-
15:52
-
14:54
-
13:37
-
12:59
Партнерский контент