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В «Ямахе» не будут заменять Росси, заразившегося коронавирусом

В «Ямахе» не будут заменять Росси, заразившегося коронавирусом
Авто / Мотогонки 0

Заводская команда MotoGP «Ямаха» приняла решение не искать замену Валентино Росси, заразившемуся коронавирусом. В теории, итальянец пропустит два этапа — Гран-при Арагона и Гран-при Теруэля. Ожидалось, что легендарного итальянца заменит тест-пилот Хорхе Лоренсо.

Однако позже команда распространила заявление, в котором говорилось, что в «Ямахе» не будут проводить никаких перестановок. Таким образом, на Гран-при Арагона (гонка пройдёт сегодня, 18 октября) и Гран-при Теруэля заводская команда выставит только один байк с Мавериком Виньялесом, сообщает Crash.

Решение объясняется повышенной нагрузкой на персонал команды. Внутри коллектива также зарегистрировано несколько случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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