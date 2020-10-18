Кубица прокомментировал первый подиум в карьере в DTM

Польский гонщик DTM Роберт Кубица прокомментировал свой первый подиум в карьере в немецкой кузовной серии.



«Для нас это большое достижение. Мы проделали много тяжёлой работы в этот тяжёлый сезон. Ребята отремонтировали машину за ночь после поломки в субботу, и я вернул им долг. Первый подиум — это ещё не победа, но я доволен», — приводит слова Роберта Кубицы Sport.pl.



Победу в гонке одержал Рене Раст. Второе место завоевал Нико Мюллер.

До этой гонки лучшим результатом Роберта Кубицы, проводящего дебютный сезон в серии, было 10-е место, которое он завоевал на этапе в Ассене.

DTM. «Зольдер». Вторая гонка



1. Рене Раст (Audi)

2. Нико Мюллер (Audi) — +11,500

3. Роберт Кубица (BMW) — +25,785

4. Тимо Глок (BMW) — +29,572

5. Джейми Грин (Audi) — +30,209.