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Кубица прокомментировал первый подиум в карьере в DTM

Кубица прокомментировал первый подиум в карьере в DTM
Авто / DTM/WEC/Туринг 0

Польский гонщик DTM Роберт Кубица прокомментировал свой первый подиум в карьере в немецкой кузовной серии.

«Для нас это большое достижение. Мы проделали много тяжёлой работы в этот тяжёлый сезон. Ребята отремонтировали машину за ночь после поломки в субботу, и я вернул им долг. Первый подиум — это ещё не победа, но я доволен», — приводит слова Роберта Кубицы Sport.pl.

Победу в гонке одержал Рене Раст. Второе место завоевал Нико Мюллер.

До этой гонки лучшим результатом Роберта Кубицы, проводящего дебютный сезон в серии, было 10-е место, которое он завоевал на этапе в Ассене.

DTM. «Зольдер». Вторая гонка

1. Рене Раст (Audi)
2. Нико Мюллер (Audi) — +11,500
3. Роберт Кубица (BMW) — +25,785
4. Тимо Глок (BMW) — +29,572
5. Джейми Грин (Audi) — +30,209.

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