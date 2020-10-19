Даниил Квят: удача не была моей самой сильной стороной в этом году

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал своё выступление на Гран-при Айфеля, а также поделился ожиданиями от этапа в Португалии и предстоящей гонки на трассе в Имоле.



«К сожалению, гонка на «Нюрбургринге» пошла плохо с 12-го круга, когда меня ударил Албон. Такое случается. Он был оштрафован, но с тех пор моя гонка была испорчена вместе с моим болидом. До этого момента я определённо претендовал на хорошие очки и был доволен своим кругом в квалификации. Однако события вышли из-под моего контроля, и, честно говоря, удача не была моей самой сильной стороной в этом году. Мне ничего не перепадало просто так, приходилось много работать для каждого результата. Но мы перевернём страницу и пойдём дальше.

Я продолжаю работать с моими инженерами и доволен нашим подходом к каждому Гран-при. Мы намного лучше понимаем машину, и скоро результат придёт. Последние несколько гонок были хорошими, и лишь в прошлый уик-энд нам не удалось набрать очки.

Что касается следующей гонки, я никогда не был в Портимане, так что это будет совершенно новый опыт для меня, как и для большинства других гонщиков. Интересный вызов. Некоторое время назад я проехал пару кругов по трассе Алгарве на симуляторе, но воспоминания не так свежи в моей памяти. Думаю, нам придётся много работать и учиться всему, чему только можно, в пятницу и субботу утром. Это довольно необычная трасса, с перепадами и подъёмами, есть над чем поработать.

Затем будет Имола. Я очень жду этот уик-энд. Это очень захватывающая трасса, и мы проехали по ней всего несколько кругов перед началом сезона во время съёмочного дня. В любом случае я уже знаком с этим автодромом, когда выступал там в Формуле «Рено» восемь лет назад. Это прекрасная старомодная трасса с крутыми поворотами, и приятно снова видеть её в календаре Ф-1. Надеюсь, там мы сможем быть конкурентоспособными», — приводит слова Квята пресс-служба «Альфа Таури».