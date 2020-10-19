«Альфа Ромео» рассчитывает принять решение о составе пилотов до конца октября

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр заявил, что команда надеется принять решение о составе пилотов на сезон-2021 в ближайшие недели — до конца октября.
«Я думаю, что в течение октября мы должны принять решение о составе, чтобы расслабленно провести четыре последних гонки чемпионата.
Если говорить о пропущенных пятничных тренировках, то жалко всех, а в основном — Мика. Он невероятно предан делу, он приехал на базу команды, поработал с инженерами, хорошо подготовился к свободным заездам, в потом случилось то, что случилось. Это обидно, но я думаю, что он что-то взял для себя из этой подготовки», — приводит слова Фредерика Вассёра Autosport.
Ожидается, что команда продлит контракт с Кими Райкконеном, а место второго пилота займёт один из гонщиков Академии «Феррари».
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