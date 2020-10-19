Лоуренс Стролл вёл переговоры о покупке двух команд Формулы-Е

Владелец «Рейсинг Пойнт» Лоуренс Стролл обсуждал возможность инвестиций в команды Формулы-Е «Вентури» и «Течита», сообщает издание The Race. По информации источника, Стролл-старший в конце 2019 года обсуждал с командами возможность из приобретения, однако затем переключился на успешную попытку приобретения пакета акций компании «Астон Мартин».
Напомним, в следующем сезоне «Рейсинг Пойнт» станет заводской командой «Астон Мартин». В составе команды будут выступать Лэнс Стролл и четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель.
Ранее Лоуренс Стролл инвестировал в другую команду Формулы-1 — «Уильямс», однако покинул коллектив по окончании 2018 года. Вместе с Лоуренсом команду покинул и его сын — Лэнс.
Ожидается, что в будущем «Астон Мартин» может создать команду в Формуле-Е, однако до 2025 года компания отложила запуск подразделения электромобилей.
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