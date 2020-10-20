Штайнер: Феттель не провалился в «Феррари»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер защитил четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля от потока критики, под который тот попал в нынешнем сезоне. Штайнер убеждён, что титулованный немец не провалился в «Феррари».

«Пока отдаёшься максимально, ты не провалился. Да, он не завоевал титул с „Феррари“, но он не провалился как пилот. Всегда нужно оказаться в нужное время в нужном месте. Есть множество талантливых пилотов, которые не могут добиться своего, потому что не обладают нужной машиной.

Стать чемпионом мира с «Феррари» сейчас было бы сложно любому гонщику. У команд всегда есть взлёты и падения. Были времена, когда «Феррари» доминировала, сейчас время доминирования «Мерседеса». Так что просто всегда нужно оказаться в нужном месте. В этот раз Себастьяну этого не удалось", — приводит слова Штайнера Speedweek.