Штайнер: мы ищем талантливых пилотов с деньгами

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, как команда будет выбирать состав пилотов на сезон-2021.



«Мы ищем талантливых пилотов с деньгами. талант нужен всегда, не только деньги. Некоторые люди не только талантливы, но и приводят с собой спонсоров, так что мы рассматриваем все возможные варианты.



Есть целая смесь факторов, в том числе и внешних. У нас широкий выбор вариантов, и он не станет меньше. Сейчас в пелотоне не так много вакансий, так что нам везёт в этом плане. Нам некуда торопиться с заявлением.



Мы хотим оценить доступные варианты и принять хорошее решение. Нам некуда торопиться, почему мы должны объявлять состав завтра или послезавтра? Это займёт столько времени, сколько нужно, чтобы принять решение, которым мы будем довольны», — приводит слова Гюнтера Штайнера GPFans.