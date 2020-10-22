Боттас поддержал Хэмилтона, который раскритиковал Виталия Петрова

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поддержал напарника по команде Льюиса Хэмилтона, который подверг критике экс-пилота Формулы-1 Виталия Петрова.

Британцу не понравились высказывания россиянина о движении Black Lives Matter. Хэмилтон выразил недоумение в связи с тем, что Петров после таких высказываний получил приглашение на Гран-при Португалии в качестве стюарда.

«Я тоже не слышал этих высказываний, не знаю всех деталей, так что говорить сложно. Но, как сказал Льюис, в вопросах, которые мы продвигаем, должны мыслить одинаково», — приводит слова финского пилота RaceFans.

Напомним, в одном из интервью «Чемпионату» Петров раскритиковал некоторые действия шестикратного чемпиона мира — в частности выход на подиум Гран-при Тосканы в футболке с призывом арестовать полицейских, убивших Брионну Тэйлор, и вставание на колено перед стартом гонки.