Боттас поддержал Хэмилтона, который раскритиковал Виталия Петрова

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поддержал напарника по команде Льюиса Хэмилтона, который подверг критике экс-пилота Формулы-1 Виталия Петрова.
Британцу не понравились высказывания россиянина о движении Black Lives Matter. Хэмилтон выразил недоумение в связи с тем, что Петров после таких высказываний получил приглашение на Гран-при Португалии в качестве стюарда.
«Я тоже не слышал этих высказываний, не знаю всех деталей, так что говорить сложно. Но, как сказал Льюис, в вопросах, которые мы продвигаем, должны мыслить одинаково», — приводит слова финского пилота RaceFans.
Напомним, в одном из интервью «Чемпионату» Петров раскритиковал некоторые действия шестикратного чемпиона мира — в частности выход на подиум Гран-при Тосканы в футболке с призывом арестовать полицейских, убивших Брионну Тэйлор, и вставание на колено перед стартом гонки.
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