Албон не испытывает особого давления, невзирая на слухи об увольнении из «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Александер Албон признался, что, невзирая на постоянные слухи о скором увольнении из австрийской команды, он не испытывает особого давления.

«Ситуация прежняя. Конечно, мы стараемся прибавлять. Чувствую поддержку от команды. Со своей стороны фокусируюсь на оставшихся гонках. Знаю, что мне нужно много и хорошо поработать, но я мотивирован сделать это. Что касается давления, то оно есть всегда, но особого давления я не чувствую. Просто хочу провести несколько хороших гонок.

В целом в квалификациях я прогрессирую. Гонки также не очень-то и плохи. Да, бывают ошибки, как случилось на «Нюрбургринге». Но, как я говорил, всё движется в правильном направлении. Уверен, мы достигнем результата», — приводит слова Албона Crash.