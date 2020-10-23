Леклер прокомментировал обвинения, что стюарды Формулы-1 слишком мягки к нему

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал предположения журналистов и болельщиков, что стюарды Формулы-1 слишком мягки к нему при рассмотрении спорных эпизодов. В частности, на Гран-при Испании Леклер не получил штрафа, хотя проехал пару кругов не пристёгнутым как следует, на Гран-при Бельгии его не оштрафовали за тренировку старта в неположенном месте, а на Гран-при России Шарль не был наказан за столкновение с Лэнсом Строллом на первом круге.



«Насчёт Испании — думаю, я подробно объяснял ситуацию. В Спа всё сильно отличалось от того, что было у Льюиса в Сочи. Я бы сказал, что, вероятно, в случае с Лэнсом мне повезло избежать наказания. Но в двух других случаях, если вы посмотрите на ситуации внимательнее, то всё было не так очевидно», — приводит слова Леклера RaceFans.

Судьи прикрывают звезду «Феррари»? Хэмилтона оштрафовали за то, что Леклеру сходит с рук Считается, что стюарды словно боятся оштрафовать Льюиса, а на деле штрафов избегает Шарль! Примеров уже полно.